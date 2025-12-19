Рубио считает, что прогресс в вопросе урегулирования на Украине есть

Остается урегулировать наиболее сложные вопросы, заявил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. США считают, что прогресс в вопросе урегулирования на Украине есть, остается урегулировать наиболее сложные вопросы. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

"Речь идет не о том, чтобы заставить всех заключить сделку, а о том, чтобы понять, что обе стороны рассчитывают получить и чем они готовы поступиться, и как мы можем добиться того, чтобы эти [позиции] пересекались. Разумеется, для этого требуется много времени и тяжелой работы. Этого нельзя добиться через СМИ и на пресс-конференциях. Я думаю, что прогресс есть, но нам еще предстоит работа. Очевидно, в конце остаются самые сложные вопросы", - сказал он.