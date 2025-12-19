Додон: в ЕС противятся миру на Украине, чтобы прикрыть провалы в экономике

В Евросоюзе также хотят прикрыть коррупцию, отметил бывший президент Молдавии

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Некоторые политики в руководстве ЕС противятся миру на Украине, чтобы прикрыть провалы в экономике и коррупционные схемы, связанные с финансированием конфликта в соседней стране. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"В ходе прямой линии президент России [Владимир Путин] заявил о готовности к переговорам о мире на Украине и высоко оценил миротворческие инициативы [президента США] Дональда Трампа. Но в это же время в Брюсселе звучат призывы евробюрократов о необходимости выделить новую финансовую поддержку Киеву для продолжения войны - то есть там намерены тушить пожар, подливая в него бензин. К сожалению, в Европе есть политики, которые заинтересованы в продолжении кровопролития, а киевские власти выполняют свои обязательства перед ними", - сказал Додон.

По его мнению, нежелание положить конец конфликту также связано с тем, что "экономики ряда стран ЕС входят в стадию кризиса, и война с Россией как нельзя кстати". "С наступлением мира вскроются масштабные хищения, которые осуществляют жирующие на крови евробюрократы и некоторые чиновники в Киеве. Слишком многим нравится "пилить" европейские деньги и не хочется за это отвечать - наглядное свидетельство тому - недавние коррупционные скандалы, прогремевшие в высшем украинском руководстве", - пояснил Додон. По его мнению, такое поведение цинично на фоне того, что в Брюсселе никто не верит в победу Киева в конфликте.

"В будущее нынешнего украинского руководства уже мало кто верит, но многие надеются, что оно унесет с собой в могилу все коррупционные тайны. К тому же, как заметил Путин, ряд политиков в ЕС надеялись, что война истощит Россию и она развалится. На реализацию этого сценария были выделены серьезные деньги, в том числе и в нашей стране, и многие включились в эту работу в надежде поживиться на этом", - пояснил лидер социалистов.