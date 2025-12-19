ООН объявила, что в секторе Газа преодолели фазу голода

При этом отмечается, что улучшившаяся после прекращения огня в октябре и расширения гуманитарного и торгового доступа ситуация остается крайне уязвимой

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Ни один район сектора Газа не классифицируется как находящийся в состоянии голода. Об этом свидетельствует последний анализ Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) для сектора Газа, распространенный в совместном заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом отмечается, что улучшившаяся после прекращения огня в октябре и расширения гуманитарного и торгового доступа ситуация остается крайне уязвимой, поскольку "население продолжает бороться с масштабным разрушением инфраструктуры, отсутствием средств к существованию и местного производства продовольственных продуктов в условиях ограничений на гуманитарные операции".

Согласно последним данным, по меньшей мере 1,6 млн человек (77% населения) по-прежнему сталкиваются с острой нехваткой продовольствия в секторе Газа, включая более 100 тыс. детей и 37 тыс. беременных и кормящих женщин. Такие условия, по прогнозам, сохранятся до апреля 2026 года. Четыре региона (Северная Газа, провинция Газа, Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис) в настоящее время классифицируются как находящиеся в чрезвычайном положении (фаза 4 IPC), прогнозируется, что эта ситуация сохранится до апреля 2026 года. Ранее провинция Газа классифицировалась как находящаяся в фазе голода (фаза 5 IPC). Тем не менее, даже понижение с фазы "голода" до "чрезвычайного положения" указывает на серьезную нехватку продовольствия, широкое распространение недоедания и повышенный риск смертности.

Кроме того, сохраняется ограниченный доступ к основным услугам, таким как водоснабжение, санитария и гигиена, здравоохранение. Повсеместное разрушение сельскохозяйственных угодий, дорог и другой критически важной инфраструктуры создает огромные проблемы для людей и требует продолжения оказания помощи. Дети до пяти лет, а также беременные и кормящие женщины относятся к одним из наиболее уязвимых групп населения, отмечают гуманитарные агентства ООН.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.