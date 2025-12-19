ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Рубио допустил свое участие в переговорах с Украиной во Флориде

Они пройдут 20 декабря, заявил госсекретарь
Редакция сайта ТАСС
17:47
обновлено 17:52

Госсекретарь США Марко Рубио

© Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность своего участия в переговорах с представителями украинской стороны в штате Флорида 20 декабря. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

"Эти [переговоры пройдут] в Майами. Они начинаются сегодня и [продолжатся] завтра. Возможно, завтра я буду присутствовать на части этих [переговоров]", - заявил Рубио в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемые консультации представителей США с украинской делегацией. 

УкраинаСШАРубио, Марко