Рубио допустил свое участие в переговорах с Украиной во Флориде
Редакция сайта ТАСС
17:47
обновлено 17:52
ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность своего участия в переговорах с представителями украинской стороны в штате Флорида 20 декабря. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Госдепартаменте.
"Эти [переговоры пройдут] в Майами. Они начинаются сегодня и [продолжатся] завтра. Возможно, завтра я буду присутствовать на части этих [переговоров]", - заявил Рубио в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемые консультации представителей США с украинской делегацией.