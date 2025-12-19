Генерал-майор Келлер: поставки оружия Киеву продолжились после решения Трампа

Заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины заявил, что НАТО направило в страну около 220 тыс. тонн военной помощи в 2025 году

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Генерал-майор Бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлер заявил, что Украина не перестала получать оружие после решения президента США Дональда Трампа остановить финансирование Киева. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Никакой паузы не было. <...> Это просто продолжалось, и дело не в том, что США явно ждут, когда за это заплатят. Как только объявляется об одном пакете PURL, начинается поток оружия", - сказал он агентству Reuters. По его словам, многие европейские страны вносят свой вклад в помощь Киеву.

Выступая в штаб-квартире NSATU в Висбадене, Келлер заявил, что НАТО направило в Украину около 220 тыс. тонн военной помощи в 2025 году.

По информации агентства, США были крупнейшим поставщиком оружия для Киева при бывшем американском лидере Джо Байдене.

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.

3 декабря Трамп заявил, что США больше не расходуют собственные средства на помощь Украине, НАТО покупает у Вашингтона вооружения для поставок Киеву.