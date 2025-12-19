Израиль и Ливан провели встречу по вопросам безопасности и экономики

Встреча прошла в приграничном населенном пункте Эн-Накура на юге Ливана

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Представители Израиля и Ливана при посредничестве США провели новую встречу, на которой обсуждались темы безопасности и экономики. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, встреча состоялась в приграничном населенном пункте Эн-Накура на юге Ливана. С израильской стороны переговоры вел замглавы Совета национальной безопасности по вопросам внешней политики Йосеф Дразнин.

"Встреча стала продолжением диалога в сфере безопасности, направленного на разоружение [шиитской организации] "Хезболлах" ливанской армией. Обсуждались способы продвижения экономических проектов, призванных укрепить взаимный интерес в устранении угрозы со стороны "Хезболлах" и обеспечить устойчивую безопасность для жителей по обе стороны границы", - заявили в канцелярии Нетаньяху.

Это вторая подобная прямая встреча представителей Израиля и Ливана. Первая состоялась в Эн-Накуре 3 декабря, по ее итогам в канцелярии Нетаньяху заявили, что контакты были "хорошими" и что стороны договорились "сформулировать идеи для развития возможного экономического сотрудничества" между двумя странами. Телеканал LBCI со ссылкой на источники сообщил, что ливанская сторона также осталась довольна результатами встречи. Портал Axios отметил, что переговоры стали первым подобным официальным прямым контактом с 1993 года.

Израиль и Ливан никогда не имели дипломатических отношений. Бейрут не признает еврейское государство с момента его образования в 1948 году. Несмотря на отсутствие дипотношений, стороны неформально контактируют через посредничество Вашингтона.