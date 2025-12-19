FT: Британия отказалась экспроприировать активы России после провала саммита ЕС

По данным газеты, Лондон "продолжит тесно работать с Группой семи и Евросоюзом по вопросу финансирования Украины"

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании отказалось в одностороннем порядке экспроприировать замороженные суверенные активы России после провала саммита Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя кабмина Соединенного Королевства.

"Мы не будем действовать без международных партнеров", - сказал он. Представитель правительства добавил, что Лондон "продолжит тесно работать с Группой семи и Евросоюзом по вопросу финансирования Украины". Ранее сообщалось, что королевство было готово выделить Киеву £8 млрд ($10,6 млрд) за счет суверенных активов РФ.

Как передает FT, правительство Великобритании приняло решение, что кредитные гарантии по линии Всемирного банка в размере $2 млрд будут предоставлены Украине раньше срока, уже в 2026 году, чтобы удовлетворить ее "экстренные финансовые потребности". Издание напомнило, что королевство оставляет в силе обязательство ежегодно выделять £3 млрд ($4 млрд) на военную поддержку Украины (вплоть до 2030 года).

Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит займ под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.