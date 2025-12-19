Рубио заявил, что США продолжают делиться разведданными с Украиной

Американский госсекретарь прокомментировал перспективы урегулирования украинского кризиса

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

Комментируя перспективы урегулирования украинского кризиса, Рубио отметил, что "никто не говорил, что Украина не имеет [для США] значения в плане национальных интересов", добавив при этом, что Вашингтон "продал им оружия на миллиарды долларов".

"Мы продолжаем оказывать им поддержку в плане разведки. Президент [США Дональд Трамп] ввел санкции в отношении Российской Федерации, он ввел санкции в нефтяной [отрасли]", - заявил Рубио.