Кишинев и Киев ищут объездные маршруты из-за перекрытия моста в Одесской области

Украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что власти сосредоточены "на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта на юге Украины"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Молдавия и Украина пытаются разработать альтернативные пути сообщения после перекрытия стратегического моста в Одесской области. Об этом сообщил украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Идет координация с Республикой Молдова. Разрабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти в настоящее время сосредоточены "на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта на юге Украины". "Вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками сразу перешли к проработке других путей движения. Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, обеспечивающих сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением", - добавил он.

Ранее после взрывов в Одесской области был перекрыт мост в населенном пункте Маяки. Мост расположен на трассе Одесса - Рени и является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом области. Как пояснило министерство развития общин и территорий в своем Telegram-канале, прекращено движение в населенные пункты, расположенные в западной части Одесской области. Погранслужба Украины со своей стороны уточняет, что затруднен проезд к 12 пунктам пропуска. Водителям рекомендовано выбирать КПП в Винницкой и Черновицкой областях.