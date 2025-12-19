ООН обеспокоена гибелью в Южном Судане своего сотрудника

Его задержали 15 декабря

НАЙРОБИ, 19 декабря. /ТАСС/. Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС) решительно осуждает убийство одного из своих сотрудников в городе Вау в центральном районе страны, которого ранее арестовали силы безопасности. Об этом говорится в заявлении миссии.

Как отмечается в документе, сотрудника задержали 15 декабря. Миссия вела переговоры с соответствующими органами для его безопасного освобождения, когда выяснилось, что он погиб.

"Мы потрясены потерей нашего коллеги, - заявила исполняющая обязанности главы МООНЮС Анита Кики Гбехо. - Убийство сотрудников ООН неприемлемо. Мы призываем к немедленному и тщательному расследованию, чтобы выяснить обстоятельства его задержания и последующей смерти и обеспечить привлечение виновных к ответственности". "Соблюдение безопасности сотрудников ООН является крайне важным", - добавила она.

Миссия ООН в Южном Судане была развернута в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН после обретения страной независимости. В ее состав входят около 20 тыс. миротворцев из более чем 70 стран, основная задача которых состоит в том, чтобы защищать гражданское население и поддерживать мир и безопасность.