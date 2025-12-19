США ввели санкции в отношении семи физических лиц под предлогом связи с Мадуро

Рестрикции касаются пяти граждан Венесуэлы и двух граждан Панамы, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении семи физических лиц, якобы связанных с окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Согласно документу, санкции ввели под предлогом борьбы с коррупцией и в связи с якобы исходящей от правительства Венесуэлы "угрозы стабильности в регионе". Рестрикции касаются пяти граждан Венесуэлы и двух граждан Панамы.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру Министерства финансов США, американские власти также выдали генеральную лицензию, позволяющую с 3 февраля 2026 года проведение некоторых финансовых операций с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).