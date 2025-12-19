Пасынка посла Украины в Болгарии подозревают в убийстве сына заммэра Харькова

Дипломат Олеся Илащук заявила, что проходит все предусмотренные законом процессуальные действия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук приходится матерью одному из подозреваемых в убийстве 21-летнего сына заммэра Харькова Данилы Кузьмина в Вене.

"В связи с распространением информации о членах моей семьи и во избежание дальнейших спекуляций хочу отметить: оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях", - сказала Илащук в комментарии агентству Укринформ.

По словам посла, ее сын является совершеннолетним гражданином Украины, дееспособен и проходит все предусмотренные законом процессуальные действия. "Отдельно хочу подчеркнуть, что некорректно увязывать процессуальный статус моего сына с моей дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации", - добавила дипломат.

Как уточнило издание "Страна", один из подозреваемых в убийстве - Богдан Рынжук - указан в декларации Илащук как сын. По информации украинских СМИ, она является его мачехой. Отец Богдана - известный черновицкий предприниматель Иван Рынжук. Сама Илащук была назначена послом в 2022 году без соответствующего образования и опыта.

В конце ноября в Вене нашли сгоревший автомобиль с телом юноши. Позже СМИ сообщили, что убитым оказался 21-летний сын заммэра Харькова Данила Кузьмин. Австрийская полиция квалифицирует происшедшее как насильственную смерть. По версии следствия, Кузьмина избили, поместили в автомобиль и подожгли. Австрийские СМИ отмечают, что о его исчезновении ранее заявил близкий друг семьи, который проживает за границей.

Как сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах, в начале 2022 года Сергей Кузьмин вывез всю свою семью в Вену. Источники передают, что, вероятнее всего, причина убийства финансовая. Двое подозреваемых в убийстве были задержаны на территории Украины. 18 декабря им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.