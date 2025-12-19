Глава МИД Венесуэлы обвинил Рубио в ненависти к Латинской Америке

Иван Хиль Пинто подчеркнул, что "атаки и фейковые новости" американского госсекретаря направлены на то, чтобы похитить нефть, землю и ресурсы республики

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подверг резкой критике деятельность Марко Рубио на посту государственного секретаря США, обвинив его в ненависти к Латинской Америке и Карибскому бассейну.

Читайте также

Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

"Пресс-конференция Марко Рубио, на которой он подвел итоги своей работы, выставила его в очень невыгодном свете, продемонстрировав его лживость, комплексы и ненависть к Латинской Америке и Карибскому бассейну", - написал Хиль в своем Telegram-канале.

По словам главы МИД, Рубио является "экспертом в продвижении государственных переворотов, интервенций, бесконечных войн, смен режимов" и намеревается повести США по этому пути, игнорируя мнение большинства американцев, которые "отвергают эти авантюры". Хиль также обвинил госсекретаря в связях с "коррумпированной ультраправой латиноамериканской оппозицией и мафией Майами".

Министр подчеркнул, что "атаки и фейковые новости" Рубио направлены на то, чтобы похитить нефть, землю, минералы и прочие ресурсы Венесуэлы.