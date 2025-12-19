Трамп выдвинул замкомандующего спецназом на пост главы SOUTHCOM

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост главы Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM) замглавы Командования специальных операций (SOCOM) генерал-лейтенанта морской пехоты Фрэнсиса Донована. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

В зону ответственности SOUTHCOM входит регион Карибского бассейна и расположенные там страны, в том числе Венесуэла.

Предыдущий глава SOUTHCOM адмирал Элвин Холси ушел в отставку на прошлой неделе. Как отмечала ранее газета The Washington Post, он занимал этот пост менее года, хотя обычно командующие находятся на таких должностях в среднем около трех лет. Два источника заявили изданию, что недовольство работой Холси у главы Пентагона Пита Хегсета возникло в сентябре, когда ВС США начали наносить удары по катерам наркокартелей у побережья Венесуэлы. Это произошло также на фоне угроз Трампа в адрес Каракаса.