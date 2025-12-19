Al Hadath: международная коалиция нанесла ракетный удар по ИГ

Международные силы используют для атак военные базы, расположенные в республике

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 20 декабря. /ТАСС/. Международная коалиция нанесла ракетный удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии с военной базы, расположенной в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, ракетные удары наносятся по укрытиям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Указывается, что коалиция использует военную базу Аш-Шаддади, расположенную также на территории Сирии, в провинции Хасеке.

По сведениям Al Hadath, одновременно с ракетными ударами позиции террористов атакуют и самолеты коалиции. Как утверждает телеканал, в начавшейся военной операции принимают участие как минимум шесть боевых самолетов коалиционных сил.​​