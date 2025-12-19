Пентагон назвал удары США по силам ИГ в Сирии актом возмездия

Это ответ на нападение на американские войска, совершенное 13 декабря в Пальмире, сообщил военный министр Пит Хегсет

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США 19 декабря начали новую операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщил в X военный министр Пит Хегсет, это не начало новой войны, а акт возмездия.

"Сегодня американские войска начали операцию Hawkeye Strike в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГ, инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, совершенное 13 декабря в сирийской Пальмире. Это не начало войны, а объявление возмездия", - указал он.

"Сегодня мы выследили и убили наших врагов. Многих из них. И мы продолжим", - добавил глава Пентагона.