Al Hadath: США провели вторую волну атак на позиции ИГ в Сирии

По информации телеканала, основной удар пришелся по позициям террористов в провинции Дейр-эз-Зор.

Редакция сайта ТАСС

© U.S. Air Force/ Capt. Mahalia Frost, via AP

РАБАТ, 20 декабря. /ТАСС/. Американские военные самолеты провели второй за последние несколько часов налет на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, ВВС США "провели новую волну атак на укрытия и штабы ИГ", расположенные в северных сирийских регионах. Отмечается, что основной удар пришелся по позициям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Кроме того, как свидетельствует Al Hadath, американская авиация совершила налеты на базы террористов в сельской местности провинций Хомс и Ракка, а также близ города Тадмор, на окраине которого расположен историко-архитектурный комплекс Пальмира. Именно в этом районе 13 декабря были убиты двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик.

Перед началом ночной операции против ИГ, как указывает телеканал, военными США были определены не менее 50 целей ИГ в северных сирийских провинциях. Были ли удары нанесены по всем ранее идентифицированным позициям террористов, информации пока не имеется.

В настоящее время бомбардировки на севере Сирии прекратились, однако самолеты ВВС США продолжают патрулировать местность.