За доступ к фонтану Треви в Риме туристам придется платить по €2

Мера начнет действовать с 1 февраля и коснется только туристов и нерезидентов, сообщили на официальном сайте муниципалитета Рима

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Рима с 1 февраля 2026 года введут плату в размере €2 за доступ к столичному фонтану Треви. Мера коснется только туристов и нерезидентов. Об этом сообщили на официальном сайте муниципалитета Рима.

Новое правило направлено на регулирование потока людей, защиту памятника и повышение качества его использования, говорится в публикации.

Строительство фонтана Треви началось в 1732 году. Свою известность он получил в том числе после фильма "Сладкая жизнь" (1960) режиссера Федерико Феллини. Сцена с главной героиней Сильвией в фонтане стала культовой в мировом кино.