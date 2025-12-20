Эксперт Цуэй: Россия и Китай придерживаются международной справедливости

Страны оберегают историческую правду и противостоят ее искажению, отметил научный сотрудник Китайского национального института международных обменов и юридического сотрудничества ШОС в Шанхае Цуэй Хэн

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китай и Россия сохраняют приверженность международной справедливости в глобальном управлении, совместно противостоят гегемонии и политике силы. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайского национального института международных обменов и юридического сотрудничества ШОС в Шанхае Цуэй Хэн.

"Китай и Россия привержены соблюдению международной справедливости и правосудия в глобальном управлении, решительно противостоят всем формам гегемонии и политики силы, а также совместно защищают основанную на ООН международную систему", - приводит его слова китайская газета Global Times.

Эксперт также добавил, что РФ и КНР "как страны-победители Второй мировой войны оберегают историческую правду и противостоят ее искажению".