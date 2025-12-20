Боливийские профсоюзы объявили забастовку из-за повышения цен на топливо

Рабочие будут настаивать на полной отмене подписанного президентом Родриго Пасом указа, который упраздняет субсидии

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Боливийский рабочий центр (БРЦ), объединяющий крупнейшие профсоюзы страны, объявил о проведении бессрочной забастовки в знак протеста против отмены субсидий на топливо. Об этом сообщила газета El Deber.

"Мы присоединяемся к ведущему борьбу народу с бессрочной всеобщей забастовкой", - цитирует издание одного из лидеров БРЦ Марио Аргольо.

По его словам, профсоюзы будут настаивать на полной отмене подписанного президентом Родриго Пасом указа. Он также отметил, что руководство БРЦ обращалось к правительству с предложением обсудить готовящиеся реформы, однако не получило ответа.

17 декабря Пас сообщил о подписании указа о введении "чрезвычайного положения в экономической, финансовой, энергетической и социальной сферах". Помимо отмены субсидий на топливо, документ предполагает повышение минимальной зарплаты на 20%, до 3 300 боливиано ($480), и создание "чрезвычайного режима репатриации капитала с освобождением от налогообложения". После публикации указа дизель подорожал с 3,74 до 9,80 боливиано (с $0,54 до $1,42) за литр, бензин - с 3,79 до 6,96 боливиано (с $0,55 до $1,01) .

Боливия последние два года сталкивалась с перебоями со снабжением дизельным топливом, которое страна вынуждена импортировать, так как внутреннее производство не покрывает потребности. При этом на внутреннем рынке оно продавалось по субсидированным ценам. Ситуацию усугубляла нехватка у страны валютных резервов.