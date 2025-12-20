Трамп рассказал, что агенты ФБР при обыске рылись в нижнем белье его жены

Дональда и Мелании Трамп не было в частной резиденции в Мар-а-Лаго во время работы спецслужбы

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска в его частной резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) рылись в нижнем белье его жены Мелании.

"У меня были более серьезные проблемы. Эти животные пытались напасть на меня в Мар-а-Лаго, они залезли в шкаф моей жены. И я скажу, что это очень плохо и звучит немного странно: они искали в ее ящиках", - сказал Трамп 19 декабря во время своего выступления в городе Роки-Маунт (штат Северная Каролина). "А она очень аккуратный человек. <…> Ее нижнее белье <...> идеально сложено и завернуто. Оно такое идеальное. Я бы сказал, что это прекрасно. Вы знаете ту часть мира, из которого она вышла (первая леди США в прошлом была моделью - прим. ТАСС). Все было идеально. Никаких проблем", - пошутил американский лидер.

"Мы пришли домой. Меня не было, когда произошел рейд. Рейд на популярного президента, бывшего президента. Она открыла ящики, и там все было не так. Там беспорядок. Все разбросано", - вспомнил он.

"Эти бандиты просто омерзительны, и мы не можем позволить им уйти безнаказанными. <…> Теперь у нас есть все доказательства, и мы должны что-то с этим сделать. <…> Это незаконно и отвратительно", - резюмировал президент США.

Трамп неоднократно заявлял, что подвергался преследованиям на политической почве. Сотрудники ФБР США провели обыск в поместье на тот момент бывшего президента Трампа в Мар-а-Лаго в августе 2022 года. В результате они изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете, еще 75 - в кладовой. На 17 из документов стоял гриф "совершенно секретно".

В период пребывания на президентском посту Джо Байдена в отношении Трампа было возбуждено четыре уголовных дела, также он проходил ответчиком по нескольким административным делам. Он стал первым президентом США, который вступил в должность с судимостью за уголовные преступления.