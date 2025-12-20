Focus: прямая линия Путина продемонстрировала, что 2025 год стал успешным для РФ

Издание отметило, что негативные прогнозы Запада по России не подтвердились

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Содержание выступления президента России Владимира Путина в ходе прямой линии является демонстрацией того, что страна добилась успехов в военной, дипломатической и социальной сферах, а негативные прогнозы Запада относительно Москвы не подтвердились. Такую оценку 19 декабря привело издание Focus.

Оно обратило внимание на то, что Россия, несмотря на жесткий санкционный режим, успешно экспортирует свою продукцию и обеспечивает оборонный бюджет, одновременно избегая доминирования военных расходов над всей остальной экономикой. Запад также не смог добиться международной изоляции РФ, ее связи со странами за его пределами лишь укрепились, а вести дела с Москвой продолжают даже состоящие в НАТО Турция и Венгрия, притом что последняя является еще и страной - членом ЕС, пишет Focus.

В свою очередь европейское сообщество, как считает издание, слабо и неспособно договориться, а западные страны выглядят в глазах российского лидера не как единый блок, а как "беспорядочное месиво". Провал договоренности об экспроприации российских активов является свидетельством того, что "Путин одержал победу в Брюсселе, несмотря на то, что не присутствовал там", добавляет Focus.

При этом, подчеркивает издание, в сложившейся в Европе ситуации виноваты сами европейские лидеры, "показавшие себя сварливыми, немотивированными и разобщенными".

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.

О решении об активах РФ и финансировании Киева

Саммит ЕС завершился ранним утром 19 декабря после дискуссии, которая продолжалась 17 часов, но не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годах. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит займ под 0% и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает €500 млрд. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.