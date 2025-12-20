Посол Палестины: за время перемирия с Израилем погибло более 400 палестинцев

Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что раненых вдвое больше

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. С момента объявления перемирия с Израилем погибло более 400 палестинцев. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"К сожалению, несмотря на объявленное перемирие и прекращение огня, предполагается наличие более 400 погибших и вдвое большего числа раненых", - отметил он.

"Это обусловлено тем, что Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня и допускает ввоз гуманитарной помощи лишь в минимально возможных объемах", - пояснил посол.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории Газы.

