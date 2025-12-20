Посол Палестины в РФ: Израиль при поддержке США пытается выселить палестинцев

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что уже имели место конкретные случаи, реализованные через различные организации, включая переселение около 200 граждан в Южно-Африканскую Республику

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Израиль продолжает попытки по выселению палестинцев из Газы в другие страны при поддержке американской стороны. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Очевидно, что израильское видение и цели полностью согласуются с американской поддержкой. Сохраняются признаки того, что Израиль при поддержке США стремится к переселению палестинцев. Уже имели место конкретные случаи, реализованные через различные организации, включая переселение около 200 граждан в Южно-Африканскую Республику, а также в другие страны", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол добавил, что израильская сторона также выражает стремление открыть пограничный переход "Рафах" в одностороннем направлении "исключительно для содействия выезду граждан из сектора Газа, но не для их возвращения". "На палестинском и арабском уровнях данная политика полностью отвергается. Важно подчеркнуть твердость позиций Египта и Иордании по данному вопросу. Со своей стороны, палестинская сторона категорически отвергает данный подход и данную политику при поддержке Египта, Иордании, а также всех арабских, исламских государств и большинства стран", - подчеркнул Нофаль.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.