Guardian: пограничная служба США грозит детям-нелегалам длительным задержанием

По данным газеты, если у ребенка имеется спонсор, проживающий на территории Соединенных Штатов, то этот спонсор "может быть арестован, привлечен к ответственности и депортирован"

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники службы таможенного и пограничного контроля США оказывают давление на детей-нелагалов, прибывающих в страну без сопровождения. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на правительственный документ.

"Если вы решите обратиться к иммиграционному судье или выразите опасение по поводу возвращения в свою страну, вы можете ожидать следующего: вас поместят под стражу правительства США на длительный период времени", - говорится в документе.

По информации газеты, в документе уточняется, что если у ребенка имеется спонсор, проживающий на территории Соединенных Штатов, то этот спонсор "может быть арестован, привлечен к ответственности и депортирован".

Отмечается, что правительственный документ, предположительно, зачитывается прибывшим детям в течение первых нескольких дней после въезда в США. В случае, если ребенку во время срока пребывания под стражей пограничной службы исполнится 18 лет, он будет передан иммиграционной и таможенной полиции (ICE) для последующей депортации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.