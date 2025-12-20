В Бангладеш попросили Meta принять меры против подстрекательств перед выборами

В послании говорится, что, пока республика переживает этап демократического перехода, платформы Meta используются для разжигания насилия, которое приводит к нападениям и погромам

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Временное правительство Бангладеш обратилось к корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) с просьбой принять меры против контента в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), который подстрекает к насилию, подрыву избирательного процесса и поощряет нападения на средства массовой информации. Об этом сообщил портал Prothom Аlo.

По его информации, бангладешское Национальное агентство кибербезопасности направило в пятницу письмо, в котором призвало компанию установить тщательный мониторинг контента, связанного с Бангладеш, до проведения национальных парламентских выборов и референдума, запланированных на февраль 2026 года.

В послании говорится, что, пока Бангладеш переживает этап демократического перехода, платформы Meta используются для разжигания насилия, которое приводит к нападениям и погромам. В результате напряженность в стране кратно возросла.

Массовые протесты в столице и других городах Бангладеш начались в ночь на пятницу после смерти молодого политического активиста Шарифа Османа Хади, который умер в больнице Сингапура в результате ранений, полученных при покушении на него в Дакке 12 декабря. 32-летний Хади был одним из лидеров антиправительственных протестов 2024 года. Он выступал против влияния Индии на внутреннюю политику Бангладеш. Демонстранты, в частности, подожгли здания редакций газет Daily Star и Prothom Alo, бенгальской культурной организации "Чхаянаут" и снесли бульдозером офис бывшей правящей партии "Народная лига".

Временное правительство считает, что смерть Османа Хади и последующие нападения на офисы средств массовой информации стали следствием распространяемых через Facebook провокационных заявлений и постов.

В письме также утверждается, что ранее, несмотря на неоднократные просьбы правительства и гражданского общества, Meta не стала содействовать и блокировать учетные записи, которые подстрекают к насилию. Ввиду серьезности ситуации корпорацию призвали отслеживать контент, связанный с Бангладеш, усилить модерацию постов на бенгальском языке, проводить анализ настроений в сообществе и немедленно принимать меры против контента, призывающего к насилию, запугиванию или нарушению закона.