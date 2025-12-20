Вертолет Моди не смог приземлиться в месте проведения митинга из-за тумана

Ведется подготовка к переоборудованию VIP-зала аэропорта в помещение, откуда премьер сможет обратиться к ожидающей толпе онлайн

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Вертолет с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на борту из-за густого тумана не смог приземлиться в месте запланированного проведения митинга с его участием в штате Западная Бенгалия. Как сообщает агентство PTI, главе индийского правительства пришлось вернуться в аэропорт Калькутты.

"Из-за плохой видимости вертолет премьер-министра развернулся после того, как некоторое время кружил над временной вертолетной площадкой в Тахерпуре, где должно было состояться мероприятие, и вернулся в аэропорт Калькутты", - приводит агентство слова источника.

Ведется подготовка к переоборудованию VIP-зала аэропорта в помещение, откуда премьер сможет обратиться к ожидающей толпе в виртуальном режиме, поскольку поездка на место проведения митинга в округе Надия по дороге может вызвать серьезные задержки и нарушить расписание Моди на день, сказал чиновник.

На площадке для митинга в парке Нетаджи в Тахерпуре наблюдался хаос после того, как собравшаяся на встречу с премьером толпа потеряла терпение и попыталась проникнуть на территорию, которая уже была заполнена до отказа. Местной полиции и администрации пришлось принимать меры, так как толпа сломала один из VIP-входов на территорию и попыталась прорвать баррикады, установленные сотрудниками службы безопасности.

Ранее планировалось, что Моди запустит в Западной Бенгалии несколько проектов по строительству дорог, а затем лично примет участие в митинге.