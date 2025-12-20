Минобороны Турции и США работают над отменой санкций CAATSA

Глава оборонного ведомства Яшар Гюлер также отметил, что в Турции "не видят проблем с закупкой F-16" у Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара и Вашингтон параллельно ведут работу для отмены ограничений в отношении Турции, введенных ранее в рамках американского закона CAATSA.

"Мы знаем, что президент США Дональд Трамп пытается добиться отмены санкций CAATSA в Сенате, и что американские чиновники работают над этим. Мы также продолжаем прилагать собственные усилия для отмены санкций CAATSA. У нас сформированы отдельные рабочие группы по этим вопросам. Мы сообщим, когда вопрос будет решен. Турция и США урегулируют это", - сказал министр, чье заявление передал телеканал TRT.

Гюлер также отметил, что в Турции "не видят проблем с закупкой F-16" у США. "Конечно, нашим приоритетом являются F-35. Мы знаем, что Израиль и Греция лоббируют отказ поставок нам этих самолетов", - добавил министр.

Комментируя тему с закупками Анкарой истребителей Eurofighter, Гюлер напомнил, что в рамках соглашения с Великобританией будут закуплены 20 новых истребителей Eurofighter. "Их производство будет осуществляться в следующем порядке: шесть единиц - в 2030 году, восемь - в 2031 году и шесть - в 2032 году. Также позитивно продолжаются наши переговоры о покупке Eurofighter у Катара и Омана. Самолеты Eurofighter из Катара будут получены нами вместе с боеприпасами. У истребителей из Омана мало летных часов, и они стоят в ангарах", - сказал Гюлер. По его словам, самолеты из Омана будут модернизированы к 2028 году перед отправкой в Турцию.