МИД Индии: ни одна держава не может навязывать свою волю другим по всем вопросам

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что глобализация фундаментально изменила образ мышления и работы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Глобальный экономический и политический порядок претерпел значительные изменения, возникло множество центров силы и влияния, и сейчас ни одна держава не может навязывать свою волю другим. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на церемонии вручения дипломов в Международном университете Симбиозис в Пуне.

"Ни одна страна, какой бы могущественной она ни была, не может навязывать свою волю по всем вопросам", - сказал он. "Более того, это означает, что теперь в мире существует естественная конкуренция между странами, и это создает баланс", - отметил министр. "Возникло множество центров силы и влияния", - добавил он.

Как пояснил Джайшанкар, само понятие власти имеет множество определений: торговля, энергетика, военная мощь, ресурсы, технологии и таланты. "Это делает данное явление особенно сложным", - указал он.

"Также важно признать, что большие державы больше не способны быть универсальными", - сказал глава МИД, подчеркнув, что глобализация фундаментально изменила образ мышления и работы.

По словам Джайшанкара, за последние годы Индия добилась больших успехов, в том числе за счет человеческих ресурсов, их талантам и навыкам. Как отметил министр, теперь республике нужно наращивать современное производство, чтобы идти в ногу со временем.

Как указал глава индийского МИД, в отличие от Нью-Дели, "большая часть западного мира сейчас чувствует, что находится в состоянии стагнации, и это чувство все больше приобретает политическое значение". "Западные элиты сознательно выбрали перенос производства для максимизации прибыли. Их конкурентоспособность с годами снизилась, что усугубляется их образом жизни", - сказал он, подчеркнув, что дополнительным негативным фактором стала их демографическая ситуация.