Посол Палестины в РФ: Индонезия и Италия готовы войти в "стабилизационные силы" в Газе

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что "ситуация по-прежнему находится в состоянии застоя"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Лишь Индонезия и Италия готовы войти в международную группу стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Несмотря на проведенную в Дохе встречу, на сегодняшний день лишь две страны выразили готовность участвовать в многонациональных силах - Индонезия и Италия", - указал он.

В связи с этим он отметил, что в результате "ситуация по-прежнему находится в состоянии застоя".

Так, посол подчеркнул, что Палестина заинтересована в "как можно более оперативном завершении первого этапа" урегулирования конфликта с целью "полного открытия пограничного перехода, ввоза гуманитарной помощи и начала полного вывода израильской армии из сектора Газа".

"Однако существующие на данный момент показатели остаются неутешительными", - констатировал Нофаль.

О международных стабилизационных силах в Газе

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.

17 ноября Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались.

Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что пока ни одна страна не дала США согласия на размещение своих военных в секторе Газа в составе международных стабилизационных сил в рамках урегулирования конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

По данным агентства Reuters, власти США начали работать над планом по размещению международных стабилизационных сил в секторе Газа. Газета The National позднее уточняла, что в их состав войдут не менее 4 тыс. военнослужащих из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов, в которых будут задействованы 3 тыс. местных волонтеров.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00.