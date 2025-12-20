Суд приговорил экс-премьера Пакистана Хана и его жену еще к 17 годам тюрьмы

Имрана Хана и Бушру Биби обвинили по делу о приобретении за символическую цену дорогостоящего ювелирного набора, подаренного властями Саудовской Аравии в мае 2021 года, когда он занимал пост

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 20 декабря. /ТАСС/. Суд Пакистана приговорил уже находящихся в заключении бывшего премьер-министра страны и основателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на постановление суда.

Политик и его жена были обвинены по делу о приобретении за символическую цену дорогостоящего ювелирного набора, подаренного Хану властями Саудовской Аравии в мае 2021 года, когда он занимал пост премьер-министра Пакистана. По версии обвинения, бывший глава пакистанского правительства вместо того, чтобы сдать предметы в госхранилище, оставил их для личного пользования, заплатив за оцениваемые примерно в 80 млн пакистанских рупий (около $285 тыс.) украшения всего 2,9 млн пакистанских рупий (около $10,3).

Согласно поступившим в распоряжение издания документам, суд назначил 73-летнему экс-премьеру "более мягкое наказание", поскольку принял во внимание его преклонный возраст, и проявил снисходительность при вынесении приговора Биби, так как она женщина. Обвиняемым был также назначен штраф в размере 16,4 млн пакистанских рупий ($58,5 тыс.). Вердикт был вынесен во время слушания, состоявшегося в тюрьме Адиала в Равалпинди, где отбывает наказание основатель ДЗС.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Он был отстранен от должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года политик отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в коррупции. Жена политика по тому же обвинению получила семь лет тюрьмы. Заключенные начнут отбывать новый срок после того, как истечет предыдущий.