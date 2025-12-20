Welt: слова Путина о Европе перекликаются с позицией Трампа и его сторонников

Немецкий эксперт в области безопасности Густав Грессель считает, что позиция президента России осложнит и так напряженные отношения между европейскими элитами и администрацией американского лидера

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Высказывания президента России Владимира Путина на "Итогах года" в адрес европейских стран перекликаются с позицией американского лидера Дональда Трампа и его сторонников. Такое мнение 19 декабря в интервью телеканалу Die Welt выразил немецкий эксперт в области безопасности Густав Грессель.

Читайте также

Усилия Трампа, "подсвинки" и "секретное оружие" России. Заявления Путина на "Итогах года"

"[Путин], очевидно, отсылает и к аудитории в США. Эта <...> риторика о том, что ЕС, так сказать, является либеральным бюрократическим колоссом, который ведет Европу к культурному уничтожению, разумеется, резонирует с Трампом и его сторонниками", - считает Грессель.

Он утверждает, что эта позиция главы российского государства значительно осложнит уже напряженные отношения между европейскими элитами и администрацией Трампа.

19 декабря в ходе прямой линии Путин заявлял, что отдельные лидеры стран Европы ведут себя достаточно агрессивно и не очень профессионально и что Европа "залезла в колею" в вопросе поддержки киевского режима, в которой ей сложно повернуть в сторону. Президент добавил, что другая причина такой политики Европы в этом вопросе - попытка прикрыть свои ошибки в области внешней политики, экономики и в других сферах. Он отметил, что Европа рискует исчезнуть без России, и процитировал слова экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля о том, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, возможно только вместе с Россией.

5 декабря была опубликована новая Стратегия национальной безопасности США. В документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению американского лидера, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многие из них "нежизнеспособными государствами".