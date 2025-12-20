Филиппо: только выход Франции из ЕС может спасти сельское хозяйство страны

Сельское хозяйство республики пострадает на фоне возможного подписания в январе соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка, отметил лидер партии "Патриоты"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Единственным вариантом спасения сельского хозяйства Франции является выход страны из Европейского союза (ЕС). Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Мы должны включить Frexit в борьбу, потому что нет другого решения для спасения нашего французского сельского хозяйства!", - написал политик в Х.

По мнению Филиппо, сельское хозяйство Франции пострадает на фоне возможного подписания в январе соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).

Дискуссии о сделке с MERCOSUR проходили в Брюсселе на фоне массовых протестов европейских фермеров, тысячи которых прибыли в бельгийскую столицу к открытию саммита на тракторах.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила лидерам ЕС, что подписание соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR состоится в январе 2026 года, на месяц позже запланированного срока.