Неизвестные облили красной краской здание посольства Польши в Брюсселе

По данным радиостанции RMF FM, на стене консульского отдела появилась нецензурная надпись, которой злоумышленники выразили протест против заграждения на границе с Белоруссией

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестные облили красной краской здание консульского отдела посольства Польши в Брюсселе. Об этом сообщил радиостанции RMF FM пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.

"В четверг (18 декабря - прим. ТАСС) на фасаде здания консульского отдела посольства Республики Польша в Брюсселе появились лозунги политического характера, направленные против безопасности Польши и Европейского союза", - рассказал Вевюр. На опубликованной радиостанцией фотографии видно, как входная дверь в консульский отдел залита красной краской, а на табличке с название учреждения нанесена надпись на английском языке "Убийцы!". Кроме того, как утверждает RMF FM, на стене консульского отдела появилась нецензурная надпись, которой злоумышленники выразили протест против заграждения на границе с Белоруссией. Неизвестные также рассыпали собачьи экскременты возле входа в учреждение, пишет радиостанция.

Полиция пока не установила личности злоумышленников. На камерах видеомониторинга видно, что это была группа из трех-четырех человек в масках, сообщает RMF FM.