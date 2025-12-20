ВВС Таиланда ударили по военному объекту в провинции Камбоджи

По данным газеты Bangkok Post, было поражено здание казино, которое камбоджийские военные использовали для сосредоточения сил

БАНГКОК, 20 декабря. /ТАСС/. Истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по военному объекту Вооруженных сил Камбоджи в провинции Поусат. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, в ходе операции в субботу было поражено здание казино, которое камбоджийские военные использовали для сосредоточения своих сил.

Таиланд в ходе обострения пограничного конфликта нанес удары по четырем казино, расположенным на территории Камбоджи. В Бангкоке утверждают, что они были переоборудованы в передовые командные центры, используемые для управления боевыми действиями, запуска беспилотников, управления системами противодействия беспилотникам и нанесения артиллерийских ударов по территории Таиланда.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел их позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Королевские Сухопутные силы Таиланда сообщили о гибели 21 военного в ходе боевых действий. Камбоджа не информировала о своих безвозвратных потерях, однако, по данным таиландской стороны, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военнослужащих. МВД Камбоджи заявило о гибели 18 человек из числа гражданских лиц.

Посольство РФ в Таиланде рекомендовало россиянам воздержаться от посещения семи граничащих с Камбоджей провинций: Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.