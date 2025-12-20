Посол Палестины: Израиль отверг участие Турции в "стабилизационных силах" в Газе

Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что до сих пор не ясно, как, где и когда должны действовать эти силы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Израильская сторона отвергла возможное участие Анкары в "стабилизационных силах" по Газе, а участия России не предполагается. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Действующий мирный план президента США Дональда Трампа по Газе предполагает на втором этапе урегулирования создание международных "стабилизационных сил" в Газе. Как отметил посол, предпринимаются "серьезные попытки по созданию данных сил, однако их мандат остается неясным: каким образом, где и когда они должны действовать".

"В связи с этим многие государства, ранее выразившие готовность к участию, пытаются отойти от своих заявленных позиций. На данный момент речь идет лишь о двух странах - Индонезии и Италии, при ожидании согласия со стороны других государств, с учетом того, что Израиль отверг участие Турции в составе данных сил, - подчеркнул он. - Россия не является частью данного формата".

По словам палестинского дипломата, основные разногласия в рамках этой инициативы сосредоточены вокруг вопроса, будет ли роль этих сил заключаться в разграничении районов под контролем израильской армии, либо их целью станет разоружение движения ХАМАС. "Ситуация по-прежнему остается без продвижения, - отметил посол. - При этом важно подчеркнуть, что ряд государств, участвующих или рассматривающих участие в этих силах, включая Арабскую Республику Египет, выступают за формирование именно миротворческих сил, а не за миссию, ограниченную исключительно разоружением ХАМАС".

О плане Трампа

18 декабря американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что делегации Египта, Катара и Турции 23 декабря в Майами (штат Флорида) обсудят второй этап урегулирования конфликта на территории сектора Газа со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Портал утверждал, что в переговорах примут участие главы МИД Египта и Турции, а также премьер-министр Катара.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 20 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как ранее сообщал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в Газе до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая так называемый Совет мира.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.