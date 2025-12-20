Ас-Сиси: Египет приветствует усилия по дипломатическому урегулированию на Украине
Редакция сайта ТАСС
11:22
КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Египет приветствует все усилия, направленные на решение украинского кризиса дипломатическим путем, готов оказать всю необходимую поддержку. Об этом заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Египет выступает за политическое урегулирование украинского конфликта и готов поддержать все инициативы в этой связи", - подчеркнул ас-Сиси. Слова египетского лидера распространила его канцелярия.