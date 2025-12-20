Bild: все больше немцев сомневаются, что правительство Мерца исправит ситуацию

По данным газеты, 40% респондентов опроса социологическим институтом INSA считают, что их личное финансовое положение ухудшится

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Все меньше немцев верят в то, что правительство ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем справится с вызовами, с которыми столкнулась страна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Несмотря на несколько запущенных на неделе реформ, ожидания немцев остаются мрачными. Как показало исследование, 40% респондентов считают, что их личное финансовое положение ухудшится. Еще 41% не ждут никаких изменений. Только 10% считают, что их финансовая ситуация улучшится, 9% затруднились ответить на вопрос.

Еще меньше немцев доверяют усилиям властей ФРГ в экономической политике. 58,7% не ожидают роста экономики при действующем кабмине, что является антирекордом с момента формирования правительства Мерца. Лишь четверть опрошенных (25%) надеются на экономический подъем. Еще 16% затруднились ответить.

Большинство не ожидают улучшений и в области миграции. 31% респондентов считают, что ситуация ухудшится, 41% не ждут изменений. Только 18% надеются на положительные сдвиги, еще 9% не смогли определиться с ответом.

В опросе, который проводился 12-15 декабря, участвовали 1 003 человека.