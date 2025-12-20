Госсекретарь Совбеза Белоруссии назвал брендом страны ее внутреннюю безопасность

Александр Вольфович отметил, что складывающаяся вокруг республики обстановка действительно очень взрывоопасная и даже опаснее, чем была во времена холодной войны

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Национальным брендом Белоруссии на мировой арене является ее внутренняя безопасность. Такое мнение выразил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Без безопасности не может в принципе существовать государство, не может развиваться и строить свое будущее. Экономика - это создание новых производств, воспроизводство материальных благ, создание рабочих мест, обеспечение труда наших граждан. И как все это может развиваться, если не будет обеспечена безопасность? Я уже не говорю про внешнюю безопасность, а даже внутренняя. Бренд нашего государства, я бы сказал так, на мировой арене - это та безопасность, которая создана сегодня внутри страны", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По словам Вольфовича, складывающаяся вокруг Белоруссии обстановка действительно очень взрывоопасная и даже опаснее, чем была во времена холодной войны. "И действительно, то, что сегодня происходит на Западе, очень влияет на безопасность и функционирование любого государства, не только Беларуси", - пояснил он.

Госсекретарь Совбеза также отметил, что современный военно-промышленный комплекс республики обеспечивает структуры системы национальной безопасности. "У нас есть сегодня современные самолеты, вертолеты, средства ПВО, ракетные комплексы. Мы наладили производство современного стрелкового оружия, боеприпасов и других средств вооружения, которые необходимы для защиты нашей страны", - указал он.

Вольфович подчеркнул, что Белоруссия строит свою политику вместе со стратегическими партнерами. "Ни одно государство в мире сегодня не может противостоять в одиночку тем рискам, вызовам, угрозам, которые имеют место быть. Поэтому у нас есть стратегические союзники, партнеры, такие как Россия, Китай, которые нас поддерживают и с которыми мы выстраиваем, скажем так, щит для нашей страны. Поэтому у нас создана Региональная группировка войск совместно с Россией. Есть определенные планы, которые, надеюсь, не пригодятся никогда. Мы выстраиваем прежде всего линию защиты, направленную на стратегическое сдерживание. Поэтому президент [Белоруссии Александр Лукашенко] отмечал в своем выступлении [на заседании Всебелорусского народного собрания], что мы вынуждены были разместить тактическое ядерное оружие на территории нашей страны. Президент сказал, что размещен также и новый ракетный комплекс "Орешник", - добавил госсекретарь Совета безопасности.