Алжир поддерживает инициативу РФ о справедливом представительстве Африки в ООН

Алжирский министр иностранных дел Ахмед Аттаф отметил, что целью российско-африканского партнерства является установление равноправного мирового порядка

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Алжира поддерживают стремление Российской Федерации к формированию справедливого представительства африканских стран в структурах Организации Объединенных Наций (ООН). О такой позиции своей страны заявил алжирский министр иностранных дел Ахмед Аттаф в ходе пленарного заседания министерской конференции форума Россия - Африка, который проходит в египетской столице.

"Алжир поддерживает инициативу России о справедливом представительстве государств Африки в структурах ООН", - отметил Аттаф. По словам главы алжирского МИД, "российско-африканское партнерство имеет цель - установление равноправного и более справедливого [мирового] порядка, основанного на международном праве".

Аттаф подчеркнул, что "Алжир гордится партнерством с Россией и надеется на его поступательное развитие в будущем". Он подтвердил позицию своей страны, которая, как указал глава алжирского МИД, "выступает за мирное решение конфликтов".

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря.