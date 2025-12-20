"Укржелдорога" запустила дополнительные вагоны в Кишинев из Одессы и Киева

Причиной такого решения называется усложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Укржелдорога" выделила дополнительные вагоны для поездов, курсирующих в столицу Молдавии из Киева и Одессы.

"Укржелдорога" выделяет дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева. Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20.12", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы компании. Причиной такого решения называется усложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

Ранее после взрывов в Одесской области на юге Украины был перекрыт мост в населенном пункте Маяки. Мост расположен на трассе Одесса - Рени и является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом области. По данным Погранслужбы Украины, затруднен проезд к 12 пунктам пропуска. Молдавия и Украина начали искать альтернативные пути сообщения, а водителям рекомендовано выбирать КПП в Винницкой и Черновицкой областях.