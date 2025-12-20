Политик Тоскано: Путин мужественно отстаивает суверенитет России

Владимир Путин - прекрасно подготовленный политик, отметил президент и сооснователь итальянской партии "Суверенная и народная демократия"

РИМ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент РФ Владимир Путин является политиком с ясным видением, идеями, которые реализует, мужественно и честно отстаивая интересы и суверенитет своей страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал президент и сооснователь итальянской партии "Суверенная и народная демократия" Франческо Тоскано.

"Путин - прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он реализует его, он - человек, который ощущает ответственность за страну, которой управляет. Ему понадобилось время, чтобы понять истинную природу Запада, и сейчас он прекрасно отдает себе отчет, с кем имеет дело. Европейцы надеялись получить выгоду после падения Берлинской стены. Путин восстанавливает идею суверенитета для своей страны, честно и мужественно", - сказал он, комментируя итоговую пресс-конференцию российского лидера.

По мнению собеседника агентства, Европейский союз вошел в фазу "предсмертной агонии". "Это сообщество не представляет более объединение народов, которые оказались заперты в той искусственной структуре. Она выгодна только банковской и финансовой олигархии, группе привилегированных, которые прикрываются европейской интеграцией, но в нее не верят даже они сами", - сказал политик. То, что ЕС превратился в диктатуру, говорят и в нынешней американской администрации Дональда Трампа, отметил он.

По мнению Франческо Тоскано, ЕС необходимо создавать образ врага. Во многом он возлагает вину за это на германское лидерство в ЕС - как на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, так и на канцлера ФРГ Фридриха Мерца. "Ошибочно думать, что ЕС - это класс управленцев из разных стран на страже общей идеи. ЕС - это палка контроля американских глобалистов, которая попала в руки немцев. И сейчас сообщество используется ими для достижения того, что не удалось во времена Гитлера, и неслучайно за предложением об экспроприации активов стоят Мерц и фон дер Ляйен. Они хотят вернуть влияние после поражения 1945 года", - продолжил он.

Тоскано не считает, что США являются "главным хищником", а европейцы стоят исключительно на службе заокеанских интересов. "Это видение не отвечает реальности, которая совсем иная. Наиболее беспринципны как раз европейские управленцы, которые в определенном смысле используют США. И в России начинает приходить понимание, что главные враги не в Вашингтоне, а в Берлине и Лондоне. В Европе возвращается опасность нацифашизма. Европа сегодня в центре мировой дестабилизации, но если раньше европейские элиты действовали под прикрытием, сейчас с администрацией президента [США] Дональда Трампа, они показывают свое настоящее лицо. Денацификация Киева без денацификации Берлина не имеет смысла", - заключил политик.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России прошла 19 декабря и продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.