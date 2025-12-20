L’AntiDiplomatico: Путин послал важный сигнал Западу своим заявлением об Украине

Авторы статьи на портале считают, что российский лидер "изложил сценарий развития украинского конфликта"

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин послал Западу важный сигнал, заключающийся в том, что Москва все еще готова к завершению украинского конфликта мирными средствами, но при определенных условиях. Такое мнение выразил портал L’AntiDiplomatico.

Авторы статьи считают, что Путин "изложил сценарий развития украинского конфликта". По их мнению, главным посылом российского лидера является то, что "Москва давно стремилась к урегулированию путем переговоров и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня при соблюдении условий безопасности".

Также L’AntiDiplomatico обращает внимание на то, что Путин на "Итогах года" отметил, что президент США Дональд Трамп "предпринимает серьезные усилия" по завершению украинского конфликта и делает это "абсолютно искренне".