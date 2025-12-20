Иордания приняла участие в операции ВВС США против баз ИГ в Сирии

Представитель Минобороны королевства сообщил, что воздушный рейд проводился в тесном взаимодействии с американским командованием

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Иорданские самолеты вместе с ВВС США участвовали в нанесении ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщил представитель Минобороны королевства.

"ВВС Иордании атаковали ранним утром в пятницу несколько позиций ИГ на юге Сирии, - приводит текст заявления телеканал Al Mamlaka. - Участие в воздушном рейде осуществлялось в тесном взаимодействии с командованием США". В нем отмечается, что переходное правительство в Дамаске присоединилось в ноябре к международной антитеррористической коалиции под эгидой США.

"Эта операция является частью войны с терроризмом и направлена на предотвращение использования экстремистами захваченных районов в качестве плацдармов, что несет угрозу безопасности соседних с Сирией государств", - подчеркивается в тексте.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударах по более чем 70 целям в центральной части Сирии с использованием истребителей, вертолетов и артиллерии. В коммюнике указывается, что в ходе операции было применено более 100 типов высокоточных боеприпасов. По сведениям источника в сирийских силах безопасности, которые приводит Al Mamlaka, бомбардировки продолжались на протяжении пяти часов. Телеканал также приводит данные, согласно которым после убийства 13 декабря в результате вооруженной вылазки в районе Пальмиры двух американских военнослужащих и одного переводчика США вместе с партнерами по коалиции провели 10 операций в Сирии и Ираке, в ходе которых были нейтрализованы 23 террориста.