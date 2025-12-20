Орбан считает, что оказание военной помощи Украине ослабляет ЕС

Премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюзу нужно "укреплять не Украину, а армии государств, расположенных к западу от Украины"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Финансирование Украины и направление ей военной помощи в целях продолжения конфликта с Россией не укрепляет, а только ослабляет Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Сегеде.

Глава правительства напомнил, что 18-19 декабря на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о предоставлении Украине в 2026-2027 годах "военного кредита" за счет общего займа европейских стран на сумму €90 млрд. За предыдущие четыре года сообщество выделило Киеву €180 млрд. Таким образом, общий объем европейской помощи Украине достиг €270 млрд.

"Проблема сегодня в том, что с принятием каждого нового решения мы делаем себя не сильнее, а слабее. Украина не добавляет силы Европе, а отнимает у нее силы. Нам не нужно финансировать украинскую армию, нам нужно укреплять не Украину, а армии государств, расположенных к западу от Украины. Нам необходимо усилить армии стран Европы для Европы", - сказал Орбан.