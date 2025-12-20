Сейшелы выразили надежду на поддержку РФ в получении Африкой мест в СБ ООН

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Сейшельские Острова надеются, что Россия продолжит оказывать поддержку странам Африки в получении двух постоянных мест в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД Сейшел Барри Фор, выступая на пленарном заседании министерской конференции форума Россия - Африка.

По его словам, Сейшельские Острова полностью поддерживают общую позицию Африки, закрепленную в "Консенсусе Эзулвини" и Сиртской декларации, которые предусматривают предоставление континенту двух постоянных мест в СБ ООН. "Африка должна обеспечить себе достойное представительство как в постоянных, так и в непостоянных категориях, чтобы гарантировать более справедливую и заслуживающую доверия глобальную архитектуру мира и безопасности, - отметил министр. - И мы верим, что Россия продолжит поддерживать Африку в продвижении этой жизненно важной инициативы".

Фор также подчеркнул, что Сейшелы полностью поддерживают совместное заявление, которое будет принято министрами, и предстоящий План действий Форума партнерства на 2026-2029 годы, представляющий собой "амбициозную и сбалансированную программу, способствующую реализации приоритетов и стремлений Африки". В этом контексте он призвал уделить особое внимание климатической справедливости и борьбе с изменением климата, которое для малых островных развивающихся государств, африканских стран и большей части глобального Юга является не абстрактной угрозой будущего, а реальностью, меняющей береговые линии и лишающей людей средств к существованию и надежды.

"Российско-африканское партнерство также должно ставить в центр внимания развитие человеческого потенциала, - добавил министр. - Реальный прогресс измеряется нашей способностью улучшать жизнь народа, сокращая бедность, предотвращая конфликты, расширяя возможности и развивая инновации и предпринимательство".