Эксперт Талудкар: прямая линия показала готовность Путина слышать общество

По словам эксперта индийского политологического центра Chintan Research Foundation, формат мероприятия носил подчеркнуто демократический характер

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Итоговая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина стала одним из самых ожидаемых событий года и вновь продемонстрировала открытость российского лидера к прямому диалогу с обществом. Об этом заявила ТАСС эксперт индийского политологического центра Chintan Research Foundation доктор Индрани Талудкар.

По ее словам, формат мероприятия носил подчеркнуто демократический характер. Российский лидер ответил на широкий круг вопросов, в том числе на острые и эмоциональные, например связанные с социальными выплатами семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. "Такая продолжительность и тематика разговора показывают готовность президента слышать общество", - отметила эксперт.

По оценке Талудкар, значительная часть пресс-конференции была посвящена ситуации вокруг Украины. По мнению эксперта, из ответов президента ясно следует, что Москва не намерена идти на компромиссы, не учитывающие ее ключевые требования, такие как отказ Украины от стремления к членству в НАТО и вывод украинских войск из населенных пунктов, находящихся под контролем России. Президент также позитивно оценил инициативы американского лидера Дональда Трампа, направленные на поиск путей урегулирования конфликта.

Эксперт также отметила акцент президента на углублении интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, включая вопросы безопасности и размещения российских тактических ядерных вооружений, в том числе комплекса "Орешник".

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.