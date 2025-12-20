La Repubblica: Лев XIV по ночам учит немецкий язык

Папа Римский делает это при помощи онлайн-приложения

Папа Римский Лев XIV © Adri Salido/ Getty Images

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV учит немецкий язык при помощи одного из онлайн-приложений, причем по ночам. Как пишет газета La Repubblica, понтифика узнали другие пользователи по имени, которое он использовал в Х до избрания Папой Римским - @drprevost.

Официального подтверждения из Ватикана не поступало, однако, как пишет газета, брат понтифика Джон Превост подтвердил, что Лев XIV заходит в онлайн-приложение. Кроме того, по его словам, он иногда играет в игры в слова с родственниками в США, таким образом поддерживая с ними связь. Брат понтифика уточнил, что он может изучать немецкий язык ночью, когда ему не спится, однако при этом встает он рано. Помимо родного английского Лев XIV свободно владеет итальянским, испанским, французским и немного говорит на португальском.

Брат понтифика также поведал, что нынешний глава католической церкви, отметивший в сентябре 70-летний юбилей, пытается сохранять спортивную форму. В загородной резиденции Кастель-Гандольфо, куда он ездит каждую неделю, Лев XIV играет в теннис. В Риме, как ранее выяснила газета Il Messaggero, еще до того, как стать Папой Римским, он посещал спортзал. Сейчас спортивный зал, как пишет La Repubblica, понтифику обустраивают в апартаментах Апостольского дворца, куда он пока не переехал из-за работ по обновлению помещений, которыми его предшественник Франциск не пользовался, предпочитая жить в гостинице.

Лев XIV был избран Папой Римским в мае на конклаве после смерти Франциска 21 апреля.