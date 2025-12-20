Вучич: в Сербии нет риска дефицита топлива на фоне кризиса вокруг NIS

Власти обеспечили достаточные запасы дизельного топлива, мазута, керосина и бензина "как минимум до 15 января, а возможно и до 20-25", отметил сербский президент

Президент Сербии Александар Вучич © Михаил Метцель/ ТАСС

БЕЛГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что, несмотря на крайне сложную энергетическую ситуацию, поводов для паники в стране нет. Об этом глава государства сообщил, комментируя итоги совещания по вопросам энергетической стабильности и ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).

"Сегодня у нас состоялись длительные и важные переговоры, касающиеся энергетической стабильности Сербии. Ситуация очень сложная, чрезвычайно, и моя обязанность - проинформировать граждан, всех вас, о том, что происходит", - отметил глава государства в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент подчеркнул, что власти обеспечили достаточные запасы дизельного топлива, мазута, керосина и бензина "как минимум до 15 января, а возможно и до 20-25". "Поэтому никому не следует переживать: у нас бесчисленное количество технических проблем, множество трудностей, но государство ищет пути их решения совместно со всеми вовлеченными сторонами, - отметил Вучич. - Мы провели важные переговоры с иностранными партнерами, и уже на следующей неделе я ожидаю различных инициатив, обращений и запросов, направленных в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США - прим. ТАСС), в надежде получить оперативную лицензию".

"Я верю, что Сербия покажет свою силу. Хочу поблагодарить всех людей в Сербии за то, что они построили государство, способное уже 70 дней выдерживать без единой капли нефти и показывать, насколько оно стабильно и надежно. Мы продолжим выполнять свою работу, а вы, граждане, готовьтесь к новогодним и рождественским праздникам в полном спокойствии - всего необходимого будет достаточно", - подчеркнул он.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили ТАСС, что ситуация вокруг NIS находится на особом контроле, а российские акционеры компании, включая "Газпром нефть", вовлечены в интенсивный многосторонний диалог для скорейшего урегулирования кризиса. В ведомстве напомнили, что благодаря совместным инвестициям с правительством Сербии NIS была трансформирована из убыточной компании в устойчивый бизнес, обеспечивающий энергетическую безопасность республики.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия исходит из того, что дружественная Сербия будет исполнять свои обязательства по совместной нефтегазовой компании "Нефтяная индустрия Сербии". Он также сообщил, что Россия надеется, что ей удастся найти нужное решение по совместной нефтегазовой компании, страна имеет соображение в каком направлении нужно двигаться из-за санкционного давления на компанию со стороны США.

О ситуации с NIS

В январе Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.