Экс-премьер Молдавии считает обманом обещания властей о скором вступлении в ЕС

Европейская интеграция измеряется не риторикой, а конкретными упоминаниями, решениями и обязательствами, зафиксированными в официальных документах Евросоюза, отметил Владимир Филат

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Европейский совет в официальных выводах прошедшего саммита затронул тему вступления Молдавии в ЕС лишь поверхностно, несмотря на обещания главы государства Майи Санду о скорой евроинтеграции. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

"В выводах Европейского совета полностью отсутствует любое упоминание об открытии переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз - даже на техническом уровне… Тема расширения упомянута лишь в самом общем виде. Впервые декабрьские выводы саммитов, которые традиционно содержат анализ пакета расширения, не включают каких-либо детальных оценок", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, это противоречит обещаниям президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности о скором вступлении республики в ЕС.

"Европейская интеграция измеряется не риторикой, а конкретными упоминаниями, решениями и обязательствами, зафиксированными в официальных документах ЕС", - пояснил Филат, правительство которого подписало в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС. По его мнению, "республика в настоящий момент не воспринимается как приоритет в повестке принятия решений Европейский союз".

В июне 2022 года Украине и Молдавии был предоставлен статус страны - кандидата в ЕС. В то же время были выдвинуты жесткие условия для начинающихся переговоров о присоединении, которые касаются реформы юстиции, борьбы с коррупцией. Но Санду и представители ее партии обещали, что республика станет членом ЕС уже к 2029 году. Однако организованный ей референдум о вступлении в ЕС провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Властям удалось вытянуть минимальный перевес в несколько десятых процента за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция подвергла критике проведение плебисцита, заявив, что он был сфальсифицирован властями, как и переизбрание на второй срок Санду, которая внутри страны не набрала нужного количества голосов, но также выиграла выборы за счет голосовавших на зарубежных участках.